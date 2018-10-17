Экологично и технологично: каким будет крупнейший в ЦА цементный завод

В Ташкентской области, в городе Ахангаран заложен первый камень в основании нового цементного завода. Запуск производственных мощностей запланирован на середину 2020 года.

В Ахангаране состоялась торжественная церемония закладки первого камня в новое предприятие. Мощность этого промышленного объекта составит около 3 миллионов тонн цемента в год.

По словам президента компании "Евроцемент групп" Михаил Скорохода, новое предприятие станет уникальным для республики и всего региона.

"Это будет полностью автоматизированное производство с применением самых современных технологий в цементной отрасли. Мы обеспечим узбекские предприятия высококлассной продукцией с этого завода. Он будет крупнейшим в Центральной Азии, но при этом оснащенный лучшими средствами для защиты экологии по всем мировым стандартам", — подчеркнул Скороход.

Как прошла церемония закладки первого камня, смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.