15:49 18 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Видео

Дед на стиле: пенсионер из России шьет наряды, которым позавидует Киркоров

Получить короткую ссылку
99 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Associated Press

Пенсионера из Кирова 71-летнего Виктора Казанцева называют вятским модником.

Мужчина сам создает оригинальные костюмы и "выгуливает" их на улицах.

Жители Кирова признаются, что дедушка никогда не остается незамеченным. Прохожие всегда обращают внимание на его позитивные наряды и просят пенсионера с ним сфотографироваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Вятскиймодник#встретилисубботу#идёмдомой#субботаестьсуббота#нашаВятка

Публикация от Евгений (@evgenvershinin)

Раньше Казанцев работал аккордеонистом в местном ДК, участвовал в самодеятельности.

"Я всю жизнь художественной самодеятельностью руководил, разве при такой ситуации, при таком законе, я могу ходить в казенщине? Никогда!" - отмечает пенсионер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Первый парень на деревне😁#вятскиймодник. Побольше бы таких людей🙌

Публикация от Elena Мikheeva (@eleonora_michelson)

Мужчина покупает вещи в секонд-хенде и дарит им новую жизнь, создавая свои оригинальные костюмы.

Некоторые предметы гардероба ему дарят знакомые, а иногда – подписчики его страниц в соцсетях.

Теги:
пенсионер, Мода, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Консервы для солдат
    Вам крышка!

    В Армении будет расширено производство алюминиевых крышек: правительство одобрило льготы на оборудование и сырье.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Водитель, подвинься!

    Латвийским автолюбителям придется уступить дорогу военной техники из Литвы и Эстонии, едущей на учения НАТО.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Опасные песни

    В литовском Сейме хотят запретить въезд в республику российским исполнителям, "пропагандирующим взгляды Кремля".

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Теракт в политехническом колледже в Керчи
Страшная трагедия: взрыв и стрельба в колледже в Керчи
Модный пенсионер
Дед на стиле: пенсионер из России шьет наряды, которым позавидует Киркоров
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054