Дед на стиле: пенсионер из России шьет наряды, которым позавидует Киркоров

Мужчина сам создает оригинальные костюмы и "выгуливает" их на улицах.

Жители Кирова признаются, что дедушка никогда не остается незамеченным. Прохожие всегда обращают внимание на его позитивные наряды и просят пенсионера с ним сфотографироваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Вятскиймодник#встретилисубботу#идёмдомой#субботаестьсуббота#нашаВятка Публикация от Евгений (@evgenvershinin) 17 Июн 2017 в 1:44 PDT

Раньше Казанцев работал аккордеонистом в местном ДК, участвовал в самодеятельности.

"Я всю жизнь художественной самодеятельностью руководил, разве при такой ситуации, при таком законе, я могу ходить в казенщине? Никогда!" - отмечает пенсионер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первый парень на деревне😁#вятскиймодник. Побольше бы таких людей🙌 Публикация от Elena Мikheeva (@eleonora_michelson) 28 Июн 2017 в 6:11 PDT

Мужчина покупает вещи в секонд-хенде и дарит им новую жизнь, создавая свои оригинальные костюмы.

Некоторые предметы гардероба ему дарят знакомые, а иногда – подписчики его страниц в соцсетях.