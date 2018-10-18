Дед на стиле: пенсионер из России шьет наряды, которым позавидует Киркоров

Мужчина сам создает оригинальные костюмы и "выгуливает" их на улицах.
Жители Кирова признаются, что дедушка никогда не остается незамеченным. Прохожие всегда обращают внимание на его позитивные наряды и просят пенсионера с ним сфотографироваться.
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#Вятскиймодник#встретилисубботу#идёмдомой#субботаестьсуббота#нашаВятка
Раньше Казанцев работал аккордеонистом в местном ДК, участвовал в самодеятельности.
"Я всю жизнь художественной самодеятельностью руководил, разве при такой ситуации, при таком законе, я могу ходить в казенщине? Никогда!" - отмечает пенсионер.
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Первый парень на деревне😁#вятскиймодник. Побольше бы таких людей🙌
Мужчина покупает вещи в секонд-хенде и дарит им новую жизнь, создавая свои оригинальные костюмы.
Некоторые предметы гардероба ему дарят знакомые, а иногда – подписчики его страниц в соцсетях.