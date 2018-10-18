Неразрывная связь народов: в Москве открыли памятник Исламу Каримову

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев, вдова первого президента республики Татьяна Каримова, секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и представители посольства Узбекистана.
От российской стороны присутствовали первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, а также представители духовенства.
В свою очередь глава Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что "связь народов очень крепка".
"Нас не оторвать от русской культуры и цивилизации. Ислам Каримов всегда с большим уважением относился к России", — подчеркнул сенатор.
После торжественной церемонии к монументу возложили цветы. Как проходило открытие памятника, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.