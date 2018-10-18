Неразрывная связь народов: в Москве открыли памятник Исламу Каримову

В российской столице в преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан торжественно открыт памятник Исламу Каримову. Он расположен в одноименном сквере недалеко от узбекского посольства.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев, вдова первого президента республики Татьяна Каримова, секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и представители посольства Узбекистана.

От российской стороны присутствовали первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, а также представители духовенства.

© Sputnik / Евгения Новоженина Памятник Исламу Каримову открыли в Москве

Вдова первого президента Узбекистана Татьяна Каримова выразила благодарность президентам двух стран и отметила, что открытие памятника станет знаковым событием в истории двусторонних отношений России и Узбекистана. Она заметила, что при разработке композиции Фонд Каримова учитывал архитектурный облик Москвы, стремясь в то же время создать в сквере небольшой уголок Узбекистана.

В свою очередь глава Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что "связь народов очень крепка".

"Нас не оторвать от русской культуры и цивилизации. Ислам Каримов всегда с большим уважением относился к России", — подчеркнул сенатор.

После торжественной церемонии к монументу возложили цветы. Как проходило открытие памятника, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.