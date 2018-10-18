"Результат глобализации": Путин назвал причину трагедии в колледже в Керчи

Президент России Владимир Путин назвал причину трагедии в политехническом колледже в Керчи.

"Судя по всему, как ни странно, это результат глобализации. В Интернете, в соцсетях мы видим целые тематические сообщества. Все началось с трагических событий в школах в Соединенных Штатах", - заявил Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Валдайского клуба.

По его словам, в интернете создается слишком мало нужного контента для молодых людей.

Он также добавил, что молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев.

Накануне стало известно о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи. По учащимся открыл огонь студент четвертого курса этого же учебного заведения. Затем он привел действие взрывное устройство и покончил с собой.