Владимира Путина торжественно встретили в Ташкенте – уникальные видеокадры

Как прошла встреча российского лидера, а также кадры пути следования президентского кортежа – смотрите на видео.
РФ продолжит развивать культурно-гуманитарное сотрудничество с Узбекистаном >>>
Президент Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева прибыл в четверг в Ташкент. В международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова высокого гостя лично встретил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как прошла встреча российского лидера, а также кадры пути следования президентского кортежа – смотрите на видео.
РФ продолжит развивать культурно-гуманитарное сотрудничество с Узбекистаном >>>
В рамках фестиваля дружбы жители столицы в течение трех дней могут увидеть уникальное светомузыкальное представление на площади Дружбы народов, а также перед театром имени Алишера Навои и рядом с Алайским базаром.
Президент России прокомментировал ситуацию во время выступления на пленарном заседании Валдайского клуба.
В российской столице в преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан торжественно открыт памятник Исламу Каримову. Он расположен в одноименном сквере недалеко от узбекского посольства.
Пенсионера из Кирова 71-летнего Виктора Казанцева называют вятским модником.
Владимир Путин прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению Шавката Мирзиёева.
Итальянский дом моды взял композицию Bir gün mənə rəhmin gələcək ("Однажды ты сжалишься надо мной") без ее разрешения.
Между Россией и Узбекистаном заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на сумму около 20,8 миллиарда долларов.
Глава антикоррупционного ведомства Казахстана рассказал, каким должен быть государственный служащий.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пообещал, что пока не проведут судебную реформу, спокойной жизни у чиновников не будет.
Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?
Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.
Вопрос о взаимном признании виз России и Беларуси почти разрешен, документ подпишут в ближайшее время, заявил российский посол.
Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии успешно отработали отражение нападения авиации противника.
Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.
Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".
Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.
Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.
Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.
Глава антикоррупционного ведомства Казахстана рассказал, каким должен быть государственный служащий.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пообещал, что пока не проведут судебную реформу, спокойной жизни у чиновников не будет.
Таджикистан намерен как можно скорее перейти на цифровое телевещание. Почему не удалось сделать это еще три года назад?