Мирзиёев и Путин - об экономических итогах переговоров в Ташкенте

В рамках прошедших встреч на высшем уровне и в формате бизнес-форума в Узбекистане было подписано свыше 800 документов, в том числе инвестиционные соглашения на 27 миллиардов долларов.

В Ташкенте 18-19 октября состоялся Первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.

В ходе встречи ведомства и организации двух государств подписали более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов.

В частности, заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов.

В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров.

В сфере финансово-банковских отношений подписано шесть соглашений на 864,6 миллиона долларов, в том числе соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и ПАО "Сбербанк России" о выделении кредитной линии на 200 миллионов долларов и между Узпромстройбанком и ПАО "Газпромбанк" на 3,5 миллиарда рублей.

В форуме участвуют руководители 17 российских регионов, а также более тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ.