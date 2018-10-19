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Цех завода пиротехники в Ленобласти разрушен взрывом до основания

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© Ruptly . МЧС РФ

Здание размером 50 на 50 метров полностью разрушено мощным взрывом, по последним данным, погибли двое, еще три человека в больнице.

По данным РИА Новости, двое пострадавших при взрыве на заводе пиротехнических средств "Авангард" в Гатчине Ленинградской области находятся в стабильно тяжелом состоянии, но не в реанимации. Два человека, по данным МЧС, скончались. Однако на месте продолжают работать спасатели, под завалами могут еще находиться люди.

Сила взрыва была такой, что здание, общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров, разрушено до основания. Кроме того, серьезно пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, а также соседние корпуса предприятия. Незначительные повреждения есть и на окрестных домах.

Из-за взрыва в окрестностях завода было перекрыто автомобильное движение, кроме того, пришлось восстанавливать железнодорожные пути.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.




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