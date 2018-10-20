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Скорбим и помним: в Керчи прощаются с погибшими в политехническом колледже

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Окончательные списки  были опубликованы на следующий день, ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

В Керчи и Севастополе объявлен траур по жертвам массового убийства в политехническом колледже.

По меньшей мере 21 человек погиб, пострадали более 50.

"Я была в кабинете, я слышала, когда дети все ушли на перемену, раздался громкий звук где-то в центре нашего здания. На улице я увидела, что лежит студент, у него из шеи кровь течет. Только тогда мы уже поняли – произошло что-то серьезное", - рассказала преподаватель техникума Наталья Плюто.

Взорвал бомбу и устроил стрельбу студент 4 курса Владислав Росляков. Взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

"Сейчас главное понять причины, что толкнуло этого нелюдя на преступление. Пока не понимаем, потому что его характеризовали положительно", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всю ночь у стен городской больницы стояли родные пострадавших. Полные списки погибших были опубликованы наутро после трагедии.

Сергей Аксенов пообещал, что все результаты следствия будут опубликованы без исключения.

Теги:
Расследование преступлений, Взрыв, Крым



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