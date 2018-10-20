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Трагедия на празднике: в Индии поезд врезался в толпу людей

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Жители отмечали один из главных индуистских праздников – Дашахру, люди жгли чучела вблизи железнодорожных путей.

В жителей Индии на большой скорости врезался поезд, когда они отмечали один из важнейших индуистских праздников – Дашахру. Люди жгли чучела вблизи железнодорожных путей.

В результате столкновения пострадали более 60 человек, многие были госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии.

Тело жертвы пятничной железнодорожной аварии в Амритсаре, Индия перед кремацией
AP Photo/Prabhjot Gill
СМИ: в Индии поезд врезался в толпу людей - десятки жертв

Правоохранительные органы задержали машиниста поезда. По его словам, у него был "зеленый сигнал" и он не знал, что на путях находятся люди. При этом на кадрах видно, что возле железнодорожного полотна горит большой костер – он отбрасывает тень на собравшихся и не мог остаться незамеченным.

Пострадавшие, в свою очередь, не заметили приближение поезда из-за треска огня.Власти штата выясняют, кто и почему дал разрешение на проведение праздничных мероприятий в опасной зоне вблизи железной дороги.

Теги:
праздник, столкновение, Индия



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