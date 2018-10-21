Шпагату позавидует Волочкова: индийский мальчик установил мировой рекорд

Мальчик из Индии Тилак Кейсам побил свой собственный рекорд после того, как проехал 145 метров на роликовых коньках под препятствиями в 30 сантиметров.

Восьмилетний спортсмен уже имеет множество медалей местного уровня, однако на этот раз он решил вдохновить других детей на мировые рекорды. Школьник попал в Книгу рекордов Гиннесса во второй раз.

Лимбо-скейтинг пользуется большой популярностью в Индии. Очень часто такие трюки исполняют дети. В Индии возникла даже целая культура малолетних роллеров. В интернете можно найти большое количество видео, на которых 5-18-летние спортсмены проезжают под автомобилями и грузовиками на роликах, сидя на шпагате.