Громче трубы, шире шаг: московские кадеты выступили в Ташкенте

Дни Москвы включали спортивные соревнования, открытие выставки-презентации Московского зоопарка, знакомство с русской кухней и многое другое.
Смотрите, чем удивили жителей и гостей столицы Узбекистана юные кадеты из Москвы.
В столице Узбекистана с 21 по 23 октября впервые прошли Дни Москвы.
Дни Москвы включали спортивные соревнования, открытие выставки-презентации Московского зоопарка, знакомство с русской кухней и многое другое.
Смотрите, чем удивили жителей и гостей столицы Узбекистана юные кадеты из Москвы.
В начале сентября в самом северном российском поселке - Диксоне появился белый медвежонок.
Лидеры Узбекистана, России и Казахстана на неформальной встрече в городе Сарыагаш Туркестанской области обсудили проекты в гуманитарной сфере, а также взаимодействие трех стран.
В начале года бездомный щенок лайки подружился с медведями на свалке неподалеку от поселка Усть-Камчатский.
На территории завода "Электроцинк" во Владикавказе произошел крупный пожар.
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Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.
МВД Казахстана призывает граждан страны привязать IMEI-код мобильного телефона к SIM-карте и ИИН абонента до начала ажиотажа.
В Кыргызстане есть человек, живущий в пещере. Пожилой мужчина выкопал в горе яму и устроил там импровизированную гостиную.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего рабочего визита в Согдийскую область выпустил в озеро рыбу.