Компьютерный герой в помощь: как правильно мигрантам искать работу

Компьютерный герой наглядно объясняет мигрантам, как правильно оформлять документы и устраиваться на работу в российской столице.

Новый ролик Многофунционального миграционного центра Москвы (ММЦ) создан по мотивам всемирно известной компьютерной игры и переведен на пять языков.

"С самого начала работы Центра мы уделяем большое внимание информированию наших клиентов о том, как получить патент и не стать жертвой мошенников, а также каковы последствия незаконной трудовой деятельности. Рассчитываем, что для приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и Азербайджана, видео будет полезно и поможет лучше ориентироваться в механизмах законного трудоустройства в российской столице", - пояснил генеральный директор ММЦ Николай Федосеев.

Смотрите видео с героем компьютерной игры на странице Sputnik Узбекистан.