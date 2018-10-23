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Компьютерный герой в помощь: как правильно мигрантам искать работу

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© Youtube / Moscow Migration Center

Компьютерный герой наглядно объясняет мигрантам, как правильно оформлять документы и устраиваться на работу в российской столице.

Новый ролик Многофунционального миграционного центра Москвы (ММЦ) создан по мотивам всемирно известной компьютерной игры и переведен на пять языков.

"С самого начала работы Центра мы уделяем большое внимание информированию наших клиентов о том, как получить патент и не стать жертвой мошенников, а также каковы последствия незаконной трудовой деятельности. Рассчитываем, что для приезжих  из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и Азербайджана, видео будет полезно и поможет лучше ориентироваться в механизмах законного трудоустройства в российской столице", - пояснил генеральный директор ММЦ Николай Федосеев.

Смотрите видео с героем компьютерной игры на странице Sputnik Узбекистан.




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