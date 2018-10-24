Свыше 14 млн просмотров: ярость и нежность Трампа к Китаю взорвала YouTube

Свыше 14 миллионов просмотров набрал видеоролик на YouTube, где президент США Дональд Трамп с разной интонацией произносит слово "Китай".

В таких различных вариациях говорить название этого государства, наверное, по силам только Трампу. Ролик Donald Trump says "China" длится три минуты. И ни одно высказывание Трампа не похоже на другое.

На всевозможных выступлениях Трамп произносит China со злостью и яростью, а порой даже с любовью и нежностью.

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Актерское прошлое Трампа, по всей видимости, дает о себе знать: многогранность интонации, с которой президент США умеет говорить China, поразила бы самого Станиславского.

Пользователи не упустили возможность пошутить над содержанием видеоролика.

"50 оттенков Китая", - написал matheus mota.

"Моя любимая часть видео - когда он упоминает Китай", - прокомментировал SmoothieMeow.

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Напомним, с недавних пор мировая общественность стала свидетелем разгорающейся масштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином . В сентябре Штаты ввели санкции против сотрудников Министерства обороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российского оружия.

На американские санкции Китай ответил не менее жесткими мерами. Президент China Merchants Energy Shipping Се Чуньлинь заявил о приостановке закупок сырой нефти в США.

В начале октября раскручивающееся противостояние США и Китая обострилось военным инцидентом. Китайский военный корабль буквально "вытолкал" американский эсминец USS Decatur из спорных вод.