"Ваш орлан уже все оливки склевал?": Путин пошутил про герб США

Владимир Путин встретился с помощником президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джоном Болтоном и провел шутливую параллель между гербом страны и политикой.
"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?" – сказал Путин.
Он также напомнил, что на гербе есть надпись "единство в многообразии", а значит, несмотря на различные подходы, необходимо искать эти точки соприкосновения.
Делегации встретили заявление главы государства смехом.