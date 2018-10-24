"Ваш орлан уже все оливки склевал?": Путин пошутил про герб США

Президент России на встрече с помощником президента США по нацбезопасноси Джоном Болтоном напомнил о символизме отличительного знака государства.

Владимир Путин встретился с помощником президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джоном Болтоном и провел шутливую параллель между гербом страны и политикой.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?" – сказал Путин.

Он также напомнил, что на гербе есть надпись "единство в многообразии", а значит, несмотря на различные подходы, необходимо искать эти точки соприкосновения.

Делегации встретили заявление главы государства смехом.