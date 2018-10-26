15:09 26 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Видео

Разбушевавшаяся стихия: в Туапсе объявлен режим ЧС из-за наводнения

Получить короткую ссылку
7301

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Видео, сделанные в Туапсе, больше похожи на кадры из фильма про апокалипсис.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как водный поток с огромной скоростью мчится по улицам Туапсе. 

Молодые люди преодолевают наводнение
© Sputnik / Ирина Калашникова
Эксперты предсказали затопление крупных городов

По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.

По теме

Как река перемолола дом в щепки - смотрите на видео
Теги:
ливень, дождь, предотвращение чс, Наводнение, Краснодарский край, Сочи



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Жители деревни Даниловичи Гродненской области во время полевых работ.
    Работа в полях

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал первому вице-премьеру Александру Турчину о задачах, стоящих перед правительством.

  • Здание администрации г. Сухум.
    Право на выбор

    Жителям Сухума решат, хотят ли они прямых выборов мэра столицы – свое мнение горожанам предстоит высказать на референдуме.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Таджикско-афганская граница вдоль реки Памир.
Кишлаки, Памир, караваны и прекрасные виды на таджикско-афганской границе
Наводнение в Туапсе
Разбушевавшаяся стихия: в Туапсе объявлен режим ЧС из-за наводнения
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054