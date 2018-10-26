Разбушевавшаяся стихия: в Туапсе объявлен режим ЧС из-за наводнения

Видео, сделанные в Туапсе, больше похожи на кадры из фильма про апокалипсис.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как водный поток с огромной скоростью мчится по улицам Туапсе.

© Sputnik / Ирина Калашникова Эксперты предсказали затопление крупных городов

По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.