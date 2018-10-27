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Не приглашайте его на день рождения: американец лопнул 104 шарика за минуту

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© Facebook / Guinness World Records

Американец Ашрит Фурман стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, лопнув 104 воздушных шарика за минуту.

На кадрах видно, как мужчина быстро садится на шарики, которые лопаются под его весом.

Мальчик с невероятной растяжкой
© Youtube / Guinness World Records
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Такой способ "расправиться" с шарами кажется пользователям не только забавным, но и весьма спортивным. Представляете, как Фурману удалось хорошо накачать мышцы, готовясь к этому рекорду.

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Во время съемок видеоролика помощники Фурмана подкладывают ему на стул воздушные шарики и только успевают убирать пальцы, как бы рекордсмен их не прижал. 

Интересно, что это не единственное необычное достижение Фурмана. По состоянию на 2017 год, американец установил более 600 официальных рекордов Гиннесса. Он считается одним из самых плодовитых изобретателей новых способов ставить рекорды. Например, он прошел более 129 км, неся на голове бутылку молока, за минуту открыл бензопилой 24 пивных бутылки или съел палочками 678 грамм желе за минуту.

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Теги:
США, Рекорды, Книга рекордов Гиннесса



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