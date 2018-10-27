Сотрудники ФСБ задержали боевиков ИГ, которые планировали теракты в Москве

ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией арестовали шесть боевиков ИГ.

Сотрудники Федеральная служба безопасности задержали членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и Узбекистане - ред.), которые планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Руководство осуществлялось эмиссарами в Сирии - выходцами из Центрально-Азиатского региона.

В ходе обысков правоохранители изъяли автоматическое оружие, средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, схему изготовления СВУ, а также деньги.