13:20 27 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Видео

Сотрудники ФСБ задержали боевиков ИГ, которые планировали теракты в Москве

Получить короткую ссылку
21 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik .

ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией арестовали шесть боевиков ИГ.

Сотрудники Федеральная служба безопасности задержали членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и Узбекистане - ред.), которые планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Руководство осуществлялось эмиссарами в Сирии - выходцами из Центрально-Азиатского региона.

В ходе обысков правоохранители изъяли автоматическое оружие, средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, схему изготовления СВУ, а также деньги.

По теме

География терроризма: РФ предупреждает об угрозе распространения ИГ в мире
СГБ задержала узбекистанцев, воевавших на стороне террористов в Сирии
ФСБ остановила теракты в Москве и Подмосковье
Теги:
Исламское государство, Москва, Россия, Терроризм



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Народный артист РФ Николай Караченцов в роли светлейшего князя Александра Меньшикова в спектакле Шут Балакирев по пьесе российского драматурга Григория Горина.
Аллилуйя таланту: ушел из жизни Николай Караченцов
Кадры задержания членов ИГ*, которые планировали теракты в Москве
Сотрудники ФСБ задержали боевиков ИГ, которые планировали теракты в Москве
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054