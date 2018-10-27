В интернете обнародовали видео смертельной драки в Самарканде

Страшные кадры кровавого конфликта были опубликованы в Сети.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Самарканде произошла кровавая драка со смертельным исходом.

По информации узбекских СМИ, 19-летний местный житель несколько раз ударил ножом 39-летнего мужчину.

Потерпевший пытался убежать, но злоумышленник догнал его и еще раз нанес ножевые ранения.

В момент драки мимо проходят люди, однако никто не пытается остановить конфликт. Даже когда раненый падает на землю, прохожие не бросаются ему на помощь.

Мужчина умер на месте. В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.