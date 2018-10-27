18:59 27 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Нож в руке мужчины

В интернете обнародовали видео смертельной драки в Самарканде

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Видео
Получить короткую ссылку
38612

Страшные кадры кровавого конфликта были опубликованы в Сети.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Самарканде произошла кровавая драка со смертельным исходом.

По информации узбекских СМИ, 19-летний местный житель несколько раз ударил ножом 39-летнего мужчину.

Потерпевший пытался убежать, но злоумышленник догнал его и еще раз нанес ножевые ранения.

В момент драки мимо проходят люди, однако никто не пытается остановить конфликт. Даже когда раненый падает на землю, прохожие не бросаются ему на помощь.

Мужчина умер на месте. В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Теги:
смерть, поножовщина, драка, Самарканд, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Народный артист РФ Николай Караченцов в роли светлейшего князя Александра Меньшикова в спектакле Шут Балакирев по пьесе российского драматурга Григория Горина.
Аллилуйя таланту: ушел из жизни Николай Караченцов
Мужчина лопает шарики
Не приглашайте его на день рождения: американец лопнул 104 шарика за минуту
Каких витаминов не хватает россиянам
Каких витаминов не хватает осенью

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054