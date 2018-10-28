Небывалая мощь: силач с необычной штангой восхитил зрителей

Обычной штангой уже никого не удивить, но этот силач добавил снаряду веса с помощью огромных автомобильных колес.

Не каждый человек сможет поднять вес, который во много раз превышает его собственный, но мужчине на этом видео удалось продемонстрировать невероятную силу. Публика осталась в восторге.

Смотрите, как силач справился с огромной штангой.