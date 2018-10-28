Небывалая мощь: силач с необычной штангой восхитил зрителей

Не каждый человек сможет поднять вес, который во много раз превышает его собственный, но мужчине на этом видео удалось продемонстрировать невероятную силу. Публика осталась в восторге.
Смотрите, как силач справился с огромной штангой.
Обычной штангой уже никого не удивить, но этот силач добавил снаряду веса с помощью огромных автомобильных колес.
Не каждый человек сможет поднять вес, который во много раз превышает его собственный, но мужчине на этом видео удалось продемонстрировать невероятную силу. Публика осталась в восторге.
Смотрите, как силач справился с огромной штангой.
Страшные кадры кровавого конфликта были опубликованы в Сети.
Американец Ашрит Фурман стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, лопнув 104 воздушных шарика за минуту.
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В пятницу утром в Москве от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов, он не дожил до своего дня рождения - в субботу, 27 октября, актеру должно было исполниться 74 года.
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Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в Стамбуле.
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Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.
Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.