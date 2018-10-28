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Небывалая мощь: силач с необычной штангой восхитил зрителей

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© Youtube / Josh Bobrowsky

Обычной штангой уже никого не удивить, но этот силач добавил снаряду веса с помощью огромных автомобильных колес.

Не каждый человек сможет поднять вес, который во много раз превышает его собственный, но мужчине на этом видео удалось продемонстрировать невероятную силу. Публика осталась в восторге.

Смотрите, как силач справился с огромной штангой.




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    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

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