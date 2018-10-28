Столкновение, пожар и жертвы: страшное ДТП под Питером

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга погибли восемь человек и один госпитализирован.

По факту ДТП следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшем по неосторожности к смертельной аварии.

Водитель грузового автомобиля Iveсo совершил столкновение с попутной Scania. В результате Iveсo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным микроавтобусом, который загорелся.

В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса Hyundai Starex погибли на месте. Водитель грузовика Iveсo госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Scania не пострадал.

Кадры с места аварии смотрите в видео Sputnik.