20:13 28 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Видео

Столкновение, пожар и жертвы: страшное ДТП под Питером

Получить короткую ссылку
7201

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга погибли восемь человек и один госпитализирован.

По факту ДТП следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшем по неосторожности к смертельной аварии.

Водитель грузового автомобиля Iveсo совершил столкновение с попутной Scania. В результате Iveсo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным микроавтобусом, который загорелся.

В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса Hyundai Starex погибли на месте. Водитель грузовика Iveсo госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Scania не пострадал.

Кадры с места аварии смотрите в видео Sputnik.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Телеведущая Светлана Устинова
    Год в любви

    Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Бразильская неделя моды показала страсть и драму
Страсть, драма и купальники на Бразильской неделе моды
Авария в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия
Столкновение, пожар и жертвы: страшное ДТП под Питером
Кто самый грозный: рейтинг армий мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054