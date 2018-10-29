Как новая Mazda спасла козла от голодной смерти

В интернете появились кадры, на которых горный козел вскарабкался на новую Mazda 6, чтобы полакомиться листьями дерева.

Глядя на это видео, становится и грустно, и смешно. Животное, желая пообедать, изрядно помяло крышу нового авто.

"Хорошая была Mazda... Кушай, козлик, кушай", - с иронией отмечает автор видео.

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Некоторые пользователи раскритиковали реакцию автора видеоролика, заявив, что он мог согнать козла с машины.

"Нет, чтоб прогнать, он любуется, сам, небось, пешком ходит", - написала Kristina Kopobko.

Другие же оценили характеристики новой модели Mazda, заявив, что машина не прошла "тест на козла".

"Оказывается, "Мазда" слабенькая, даже козла не выдержала", - прокомментировала Галина Ткаченко.

Животное будто бы гордится своей находчивостью и с удовольствием жует, позируя на камеру.