А теперь скажите "сыр!": тюлень-кривляка позирует на камеру

Этот тюлень затмит любую фотомодель: его умению мастерски позировать позавидовала бы сама Ирина Шейк.

Интернет-пользователей развеселило видео, на кадрах которого животное очень ответственно подходит к фотосъемке с семейной парой.

Когда фотограф несколько раз щелкает вспышкой, эмоции и поза супругов остаются статичными, чего не скажешь про тюленя.

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Ластоногий с каждым кадром только и успевает менять выражение морды: он то улыбается во все зубы, то показывает язык, то широко открывает пасть. В этот момент ребенок, сидящий на руках у матери, не может оторвать взгляда от фотогеничного животного.