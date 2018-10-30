Как корги сбрасывают лишние килограммы на беговой дорожке - видео

Один пес старательно выполняет физические упражнения, другой откровенно халтурит во время тренировки и стоит на дорожке только одной ногой.
В интернете собрано множество видеороликов с этими смешными животными. Корги не только вызывают улыбку у своих хозяев, но и, как признаются любители этих домашних питомцев, делают все человечество чуточку счастливее.
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It's #WetDogWednesday and this loaf is on the go! (#GoPro that is...😂) Just keep swimming! #SoundOn 🔊 #DamnTheCorgpedos #LoafFloats #SubZero #TheLifeAquatic #JacquesCorgsteau -------------------------------------------------- To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com
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