Как корги сбрасывают лишние килограммы на беговой дорожке - видео

В интернете появилось видео, на кадрах которого собаки породы корги тренируются на беговых дорожках.

Один пес старательно выполняет физические упражнения, другой откровенно халтурит во время тренировки и стоит на дорожке только одной ногой.

В интернете собрано множество видеороликов с этими смешными животными. Корги не только вызывают улыбку у своих хозяев, но и, как признаются любители этих домашних питомцев, делают все человечество чуточку счастливее.

Забавное видео смотрите на Sputnik Узбекистан.