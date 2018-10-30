Узбекистанец о шоу "Танцы" на ТНТ: двигаться как девчонка было сложно

Участник шоу "Танцы" на ТНТ Шахзод Мухсинов (Jorje), приехавший из Бухары, в интервью Sputnik рассказал о розовой майке, испытаниях стилем vogue и поддержке земляков.

Артист, выступающий под именем Jorje, в первом этапе сумел впечатлить наставников шоу и услышать заветное "Ты в "Танцах!" от наставника проекта Татьяны Денисовой.

Участник запомнился жюри и зрителям телепроекта ярко-розовой футболкой.

"Я смотрел первый-второй сезон шоу и заметил, что ярких образов было мало. Все приходят в сером, черном, а в розовом никто на кастингах не выступал. Конечно же, ожидал, что будет какая-то реакция, так как я парень с восточной внешностью, подкачанный да еще и в розовой футболке - это должны были оценить", - пояснил Шахзод в интервью Sputnik.

Подробный рассказ о том, как он начинал заниматься танцами, и почему не смог пройти испытания стилем vogue, смотрите на видео.