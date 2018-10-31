Зачем подросток пронес бомбу в здание ФСБ

По данным СК РФ, сегодня утром, 31 октября, 17-летний местный житель пронес бомбу в здание, где и подорвал взрывное устройство.

В результате взрыва погиб он сам, еще три человека, являющиеся сотрудниками Управления, получили ранения.

По словам бабушки злоумышленника, причиной поступка ее внука стал именно интернет, так как он проводил в Сети много времени. "Какое-то зомбирование", — отметила бабушка молодого человека.

Ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил о взрыве у входа в архангельское управление ФСБ. В результате инцидента три сотрудника службы получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.