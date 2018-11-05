Официальный представитель МИД России Мария Захарова не первый раз в Узбекистане по долгу службы, но всякий раз поражается гастрономическим разнообразием и богатством местной кухни. Впрочем, есть и у нее свои заветные рецепты. Одним из них она поделилась с корреспондентом Sputnik Узбекистан.