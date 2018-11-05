Генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев в интервью Sputnik рассказал, когда лучше звонить в консульство, и в какой сезон посещать Узбекистан.
Чужих детей не бывает, считает этот большой пес, который заменил крошечным котятам маму.
В Московской области очевидцы засняли драку пенсионерок из-за торгового места.
Из-под резца 34-летнего Кан Пина выходят Винсент Ван Гог, китайские поэты Дю Фу и Цюй Юань.
Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским прошла в пятницу у посольства Украины в центре Москвы.
В ходе Дней Ташкента 1-2 ноября в Петербурге узбекские производители представили в городе на Неве свои товары и провели переговоры с потенциальными покупателями в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не первый раз в Узбекистане по долгу службы, но всякий раз поражается гастрономическим разнообразием и богатством местной кухни. Впрочем, есть и у нее свои заветные рецепты. Одним из них она поделилась с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем давнем увлечении восточными вещами и поделилась секретом, что привезла из Ташкента домой в этот раз.
В китайском Чунцине водитель автобуса не справился с управлением, когда на него набросилась пассажирка.
Очевидец снял в лесу удивительное природное явление. Почва под деревьями вздымалась, словно грудь живого существа, которое дышит. Ученые нашли этому объяснение.
Российский дипломат поразилась трепетным отношением узбекистанцев к родной природе и своему саду. Мария Захарова призналась, что после общения со своими друзьями она по-иному стала смотреть не только на собственный приусадебный участок, но и на жизнь в целом.
Командир экипажа сумела сориентироваться в сложнейших метеоусловиях и виртуозно посадить Boeing, несмотря на сильный боковой ветер.
Взорвавшим бомбу на проходной здания ФСБ Архангельска оказался студент политехнического колледжа.
Жительница Омской области родила прямо в магазине.
Это видео в одночасье стало очень популярным в интернете. Юмористка Халима Ибрагимова показывает, что надо всегда оставаться активной и не стыдиться своего тела.
Участник шоу "Танцы" на ТНТ Шахзод Мухсинов (Jorje), приехавший из Бухары, в интервью Sputnik рассказал о розовой майке, испытаниях стилем vogue и поддержке земляков.
В интернете появилось видео, на кадрах которого собаки породы корги тренируются на беговых дорожках.
В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ России, МВД и Росгвардии, силовикам удалось обезвредить 17 человек.
Во Флориде 20-летний Джейкоб Льюис Дауд нашел бельчонка в гнезде около дома.
Этот тюлень затмит любую фотомодель: его умению мастерски позировать позавидовала бы сама Ирина Шейк.