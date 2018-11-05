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Наводнение в Венеции
По уши в воде: жизнь Венеции во время наводнения
Генконсул Иргашев: плов в Узбекистане вкусный круглый год
Генконсул Иргашев: плов в Узбекистане вкусный круглый год
А судьи что
В борьбе за справедливость: Верховный суд Узбекистана отчитался о работе

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  • Не вижу ничего плохого в этом празднике: кто хочет, тот пусть и отмечает
    30.7% (58)
  • Праздновать Хеллоуин можно, однако в этот день должны быть усилены меры безопасности
    3.2% (6)
  • Не нужно, праздник нечистой силы убивает узбекскую культуру
    30.7% (58)
  • У узбеков хватает своих национальных праздников, лучше сделать упор на них
    35.4% (67)
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