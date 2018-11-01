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Женщина-пилот чудом посадила самолет в сильнейший шторм — невероятное видео

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© Youtube / New China TV

Командир экипажа сумела сориентироваться в сложнейших метеоусловиях и виртуозно посадить Boeing, несмотря на сильный боковой ветер.

Посадка проходила в аэропорту британского города Бристоль во время сильного шторма. Завораживающие кадры опубликовали местные СМИ. На них видно, как лайнер снижается практически перпендикулярно к взлетно-посадочной полосе, порывами ветра самолет болтает из стороны в сторону. Однако пилот сумела сориентироваться в столько непростых условиях и практически идеально приземлиться, плавно выровняв машину после касания земли шасси.

Позже выяснились, что за штурвалом "Боинга" авиакомпании TUI Airways находилась 35-летняя Бренда Рипсаам Вассинк. В компании она уже 13 лет, а должность командира воздушного судна занимает с прошлого года. Благодаря ее профессионализму удалось избежать возможных тяжелых последствий или аварийной ситуации, так как порывистый ветер мог привести к непредсказуемым последствиям при посадке лайнера стандартным способом.

Ювелирная посадка при боковом ветре
youtube/carosh79
Ювелирная посадка при боковом ветре
Видео набрало более полумиллиона просмотров, а практически все комментаторы восхищались мастерством пилота. Впрочем были скептики, которые в действиях экипажа не нашли ничего экстраординарного или героического.

"Это нормальная практика - посадке при боковом ветре учат всех пилотов. Да, угол атаки большой, но в этом нет ничего необычного", — пишет один из них.

Другие предположили, что в данном случае сработала, или как минимум помогла пилотам, автоматика, так что удивляться такому эффектному маневру не приходится.

Были и такие, кто вообще счел посадку в шторм неоправданным риском. Но все-таки, большинство пользователей отметили грамотные действия пилота.

Смотрите на видео, как прошла эта экстремальная посадка.




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    За голову командира "2-го мусульманского батальона" моджахеды предлагали миллион долларов – Sputnik о малоизвестных страницах Афганской войны.

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