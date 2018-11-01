"Мне это очень близко": чем Узбекистан удивил Марию Захарову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан поделилась своими впечатлениями и эмоциями от общения с местными жителями. По ее словам, даже не проживая в стране постоянно, можно заметить необычные черты, отражающиеся в укладе жизни.
Как истинный дипломат, она уклонилась от оценки узбекистанцев, но рассказала, что ее особенно впечатлило при общении со своими друзьями из этой республики.
"Это моя мечта": чем Марию Захарову впечатлил Узбекистан. Эксклюзив =>>
По ее словам, такое отношение людей к родной природе и своей стране вызывает уважение.
При этом дипломат призналась, что и сама несколько лет назад пристрастилась к садоводству.
"Это удивительно, когда ты сажаешь маленькую косточку или семечко. И через пару месяцев появляется что-то, что можно приготовить. Сварить варенье. Ну варенье у нас в семье мужчины варят. А мы с мамой в основном готовим. И это мне очень близко", — заключила Захарова.
Подробный комментарий официального представителя МИД России смотрите в нашем видео.