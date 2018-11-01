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"Мне это очень близко": чем Узбекистан удивил Марию Захарову

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© Sputnik /

Российский дипломат поразилась трепетным отношением узбекистанцев к родной природе и своему саду. Мария Захарова призналась, что после общения со своими друзьями она по-иному стала смотреть не только на собственный приусадебный участок, но и на жизнь в целом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан поделилась своими впечатлениями и эмоциями от общения с местными жителями. По ее словам, даже не проживая в стране постоянно, можно заметить необычные черты, отражающиеся в укладе жизни.

Как истинный дипломат, она уклонилась от оценки узбекистанцев, но рассказала, что ее особенно впечатлило при общении со своими друзьями из этой республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане
"Не знаю, можно ли назвать это национальной особенностью, но я почувствовала здесь совершенно особенное отношение людей к своему саду. У нас, мне кажется, такого нет. Сад и огород – это вотчина женщины. Забота об огороде лежит на женщине. Мужчины, конечно, тоже помогают. Но все же это не становится предметом разговоров. А тут я встретилась со своими друзьями, и они мне показали свои сады. Разговор шел о том, много ли собрали урожая, сладкие ли гранаты, какие груши вырастили, какие сорта винограда растут", — подчеркнула Захарова.

"Это моя мечта": чем Марию Захарову впечатлил Узбекистан. Эксклюзив =>>

По ее словам, такое отношение людей к родной природе и своей стране вызывает уважение.

При этом дипломат призналась, что и сама несколько лет назад пристрастилась к садоводству.

"Это удивительно, когда ты сажаешь маленькую косточку или семечко. И через пару месяцев появляется что-то, что можно приготовить. Сварить варенье. Ну варенье у нас в семье мужчины варят. А мы с мамой в основном готовим. И это мне очень близко", — заключила Захарова.

Подробный комментарий официального представителя МИД России смотрите в нашем видео.

Теги:
Узбекистан, МИД РФ, Мария Захарова



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