Земля дыбом, и волосы тоже: жуткое видео из Канады переполошило Сеть

От сильных порывов ветра почва под деревьями в буквальном смысле поднималась. Возникает ощущение, что еще чуть-чуть - и из-под земли вылезет какое-то неведомое чудище. Кадры снял очевидец в провинции Квебек и сдал их журналистам из телекомпании Weather Network.

Впрочем, как оказалось, никакой мистики в этом нет. Сильный ветер вырывает старые сухие деревья, которых удерживает лишь мощная корневая система. Она-то и вздымается вместе с листвой и слоем земли, создавая столь необычный и жутковатый эффект. Вот уж и вправду - дыхание земли.