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Земля дыбом, и волосы тоже: жуткое видео из Канады переполошило Сеть

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© Youtube / Zach Peterson

Очевидец снял в лесу удивительное природное явление. Почва под деревьями вздымалась, словно грудь живого существа, которое дышит. Ученые нашли этому объяснение.

От сильных порывов ветра почва под деревьями в буквальном смысле поднималась. Возникает ощущение, что еще чуть-чуть - и из-под земли вылезет какое-то неведомое чудище. Кадры снял очевидец в провинции Квебек и сдал их журналистам из телекомпании Weather Network.

Впрочем, как оказалось, никакой мистики в этом нет. Сильный ветер вырывает старые сухие деревья, которых удерживает лишь мощная корневая система. Она-то и вздымается вместе с листвой и слоем земли, создавая столь необычный и жутковатый эффект. Вот уж и вправду - дыхание земли.




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