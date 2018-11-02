В Китае из-за потасовки водителя и пассажирки автобуса погибли 13 человек

В китайском Чунцине водитель автобуса не справился с управлением, когда на него набросилась пассажирка.

Согласно данным следствия, в день аварии рейсовый автобус номер 22 отклонился от обычного курса и не останавливался на той остановке, где нужно было китаянке, о чем водитель предупредил заранее по громкой связи.

Однако женщина прослушала объявление. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина начинает лупить шофера, когда тот проезжает мимо ее остановки. В этот момент водитель, пытаясь защитить себя от нападок, теряет контроль над транспортным средством.

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Автобус отклоняется влево, выезжает на встречную полосу, сталкивается с легковым автомобилем и падает в реку.

На видео слышен удар от столкновения автобуса с оградой моста и крики пассажиров. Жертвами ДТП стали 13 человек.