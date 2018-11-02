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Восточные гостинцы: что Мария Захарова привезла из Узбекистана

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© Sputnik /

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем давнем увлечении восточными вещами и поделилась секретом, что привезла из Ташкента домой в этот раз.

По словам дипломата, в ее семье всегда были неравнодушны к одежде, предметам быта и интерьера стран Средней Азии. За несколько лет таких вещей скопилось на целую комнату, которая стала импровизированным уголком Востока.

"С детства у нас дома, еще от бабушки, были узбекские расписные керамические блюда. На одном подавали фрукты, на другом – овощи. Это из моего детства воспоминание. Еще мне очень нравятся керамические изразцы. Я видела в Ташкенте и исторические здания, и современные, оформленные в этом стиле. Много похожего появляется сейчас в Москве как подражание узбекским традициям. Это очень красиво, и мне очень нравится. Мне всегда казалось, что такие вещи могут появляться в солнечной стране, как отражение ее природы. Потому что цвета яркие, радостные", — рассказала Захарова в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане
Кроме того, ее восхищают узбекские ткани. "Еще не превращенные ни в одежду, ни в декоративный предмет – они сами по себе уже являются произведением искусства", — замечает дипломат.

В этот раз Мария Захарова везет из Узбекистана ткань для новых штор и обещает поделиться с подписчиками фотографией обновленного интерьера.

Поделилась она и заветной мечтой - увидеть своими глазами древнейшие города страны - Самарканд и Бухару.

"Мне это очень близко": чем Узбекистан удивил Марию Захарову =>>

"Я много читала о них, видела документальные фильмы. Теперь хочу побывать там, чтобы вживую увидеть эти исторические места", — отметила Захарова.

Визит официального представителя МИД РФ в Узбекистан состоялся в конце октября. В рамках поездки прошли межмидовские консультации, посвященные теме информационного взаимодействия двух стран. Кроме того, Захарова выступила перед узбекскими студентами-международниками.

Теги:
МИД РФ, Мария Захарова, Бухара, Самарканд, Узбекистан



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