Плов от Марии Захаровой: дипломат поделилась уникальным рецептом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не первый раз в Узбекистане по долгу службы, но всякий раз поражается гастрономическим разнообразием и богатством местной кухни. Впрочем, есть и у нее свои заветные рецепты. Одним из них она поделилась с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По словам российского дипломата, в Узбекистане есть большой риск попасть в неловкое положение, если не знать особенностей местной кухни. Кормят здесь всегда очень обильно и вкусно, так что, признается она, "к застолью надо быть готовым"

"Мы привыкли к определенному порядку подачи: закуски… горячее… десерт. А тут… конца и края нет, постоянно несут, предлагают, угощают. Стол весь заставлен тарелками, их ставят одну на другую. Количество видов мяса, которое готовят для гостей – без счета. И в конце еще и плов. Я поняла, что нужно держать себя в руках. Потому что гостеприимство не знает границ", — отметила Мария Захарова.

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Она добавила, что сама тоже часто готовит дома плов, правда скромно заметила, что его нельзя сравнивать с традиционным узбекским угощением, для которого требуются и другие продукты и другая технология приготовления.

"Я люблю делать овощной плов, добавлять изюм, сухофрукты. И после того, как он уже готов, помещать это все в почти пропекшуюся тыкву — она уже мягкая, но при этом форму держит. Плов в тыкве я запекаю в духовке минут 30-40 при 170 градусах. Это все вкусно, сытно и можно накормить любое количество гостей. А главное — это очень красиво и эффектно выглядит на столе", — заявила Захарова не без гордости.

В ходе своего визита в Узбекистана дипломат провела встречу со своими узбекскими коллегами, а также встретилась со студентами-международниками.