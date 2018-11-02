Тепло Ташкента для Петербурга: на берегах Невы прошли дни узбекской столицы

В ходе Дней Ташкента 1-2 ноября в Петербурге узбекские производители представили в городе на Неве свои товары и провели переговоры с потенциальными покупателями в России.

Выставка прошла в одном из павильонов "Ленэкспо".

Из столицы Узбекистана на нее приехала делегация из более чем 80 человек во главе с замхокима Ташкента Элбеком Шукуровым.

В рамках выставки свои товары представили около 40 производителей из Узбекистана. Среди представленных товаров — пищевая продукция, текстильные изделия, игрушки и даже мебель.

Помимо официальной части, в первый день Дсостоялся модный показ.

Инициатором выставки выступил комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Основой для такого масштабного мероприятия дало соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Ташкентом, подписанное в 2017 году.

Как прошли Дни Ташкента в городе на Неве, смотрите на видео Sputnik.