Тепло Ташкента для Петербурга: на берегах Невы прошли дни узбекской столицы

Выставка прошла в одном из павильонов "Ленэкспо".
Из столицы Узбекистана на нее приехала делегация из более чем 80 человек во главе с замхокима Ташкента Элбеком Шукуровым.
В рамках выставки свои товары представили около 40 производителей из Узбекистана. Среди представленных товаров — пищевая продукция, текстильные изделия, игрушки и даже мебель.
Помимо официальной части, в первый день Дсостоялся модный показ.
Инициатором выставки выступил комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Основой для такого масштабного мероприятия дало соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Ташкентом, подписанное в 2017 году.
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