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"Дело шито белыми нитками": в Москве прошла акция в поддержку Вышинского

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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (27)
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© Ruptly .

Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским прошла в пятницу у посольства Украины в центре Москвы.

Вышинский почти полгода находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симоньян о позиции Запада по делу Вышинского: они предают свои же ценности

Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест Вышинского до 28 декабря.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка 100 человек – известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян. Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" В руках у них были портреты Кирилла с хештегом #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. При этом из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.

Организаторы приурочили акцию к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (27)
Теги:
Россия, Москва, Украина



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