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Клюка вместо биты: старушки устроили бои без правил под Москвой

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© YouTube/ Инцидент Никольск

В Московской области очевидцы засняли драку пенсионерок из-за торгового места.

В Подмосковном Сергиевом Посаде две пожилые женщины стали участниками стычки.

На одной из улиц города бабушки продавали с импровизированных лотков зелень, фрукты и овощи, выращенные на грядках. Внезапно между продавщицами завязалась драка. Предположительно, конфликт возник из-за того, что одна бабушка заняла место другой.

Нож в руке мужчины
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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На кадрах видно, как разгневанная старушка берет в руки клюку и со всей силы бьет по спине соседку в светлой куртке.

"Жертва" старается вырвать трость у напавшей бабушки, но у нее это не получается. Подоспевший вовремя мужчина разнимает дам, однако мир на уличном рынке восстанавливается ненадолго.

Буквально через несколько секунд бабушка в оранжевой кофте достает нож и начинает атаковать соперницу уже с холодным оружием.

Чтобы закрыться от ножа вторая старушка хватает стул, но и он ей не помогает — нападавшая женщина вырывает предмет у своей обидчицы.

Спустя некоторое время разборка утихает, противники расходятся. Чем закончилась записанная на видео ссора, неизвестно.

Теги:
Московская область, Драка, пенсионер



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