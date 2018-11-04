Клюка вместо биты: старушки устроили бои без правил под Москвой

В Подмосковном Сергиевом Посаде две пожилые женщины стали участниками стычки.

На одной из улиц города бабушки продавали с импровизированных лотков зелень, фрукты и овощи, выращенные на грядках. Внезапно между продавщицами завязалась драка. Предположительно, конфликт возник из-за того, что одна бабушка заняла место другой.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В интернете обнародовали видео смертельной драки в Самарканде

На кадрах видно, как разгневанная старушка берет в руки клюку и со всей силы бьет по спине соседку в светлой куртке.

"Жертва" старается вырвать трость у напавшей бабушки, но у нее это не получается. Подоспевший вовремя мужчина разнимает дам, однако мир на уличном рынке восстанавливается ненадолго.

Буквально через несколько секунд бабушка в оранжевой кофте достает нож и начинает атаковать соперницу уже с холодным оружием.

Чтобы закрыться от ножа вторая старушка хватает стул, но и он ей не помогает — нападавшая женщина вырывает предмет у своей обидчицы.

Спустя некоторое время разборка утихает, противники расходятся. Чем закончилась записанная на видео ссора, неизвестно.