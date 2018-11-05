Грозный пес стал мамашей котятам - умилительное видео

Собаки и кошки часто не ладят друг с другом, но пес на этом видео, кажется, об этой вражде ничего не слышал. Он трогательно ухаживает за котятами, вылизывая их позволяя ползать по себе.
Чужих детей не бывает, считает этот большой пес, который заменил крошечным котятам маму.
Собаки и кошки часто не ладят друг с другом, но пес на этом видео, кажется, об этой вражде ничего не слышал. Он трогательно ухаживает за котятами, вылизывая их позволяя ползать по себе.
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