19:25 05 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Видео

Грозный пес стал мамашей котятам - умилительное видео

Получить короткую ссылку
39020

Новости

Все новости
Все новости
© Facebook / Животные

Чужих детей не бывает, считает этот большой пес, который заменил крошечным котятам маму.

Собаки и кошки часто не ладят друг с другом, но пес на этом видео, кажется, об этой вражде ничего не слышал. Он трогательно ухаживает за котятами, вылизывая их позволяя ползать по себе.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Хачатуров в здании суда Первой инстанции административного района Шенгавит (27 июля 2018). Еревaн
    Несвоевременная отставка

    Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Наводнение в Венеции
По уши в воде: жизнь Венеции во время наводнения
Генконсул Иргашев: плов в Узбекистане вкусный круглый год
Генконсул Иргашев: плов в Узбекистане вкусный круглый год
А судьи что
В борьбе за справедливость: Верховный суд Узбекистана отчитался о работе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054