Страх, отчаяние и упорство: видео с падающим медвежонком возмутило Сеть

Пользователи Сети обсуждают видео, на кадрах которого медвежонок пытается вскарабкаться по заснеженному склону вслед за матерью.
На кадрах видно, как мама-медведица со своим малышом пытались преодолеть гору. Взрослой особи удалось это без особых проблем, а вот медвежонок раз от раза скатывался вниз, практически до самого подножия горы.
Его мама все время беспокойно ходила по краю оврага.
Однако в результате все закончилось хеппи-эндом – упорный медвежонок собрал волю в кулак и преодолел гору. Воссоединившись, медведица и медвежонок убежали прочь.
Пользователи в гневе написали, что именно жужжание беспилотника сбило медвежонка с толку и заставило нервничать, из-за чего он и скатывался каждый раз вниз по склону. Некоторые даже заявили, что обессилевший малыш может погибнуть.