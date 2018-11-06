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Страх, отчаяние и упорство: видео с падающим медвежонком возмутило Сеть

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© Youtube / MrDKedrov

Кадры, снятые в Магаданской области с помощью дрона, вызвали бурю эмоций в интернет-сообществе.

Пользователи Сети обсуждают видео, на кадрах которого медвежонок пытается вскарабкаться по заснеженному склону вслед за матерью.

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© Facebook / Животные
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На кадрах видно, как мама-медведица со своим малышом пытались преодолеть гору. Взрослой особи удалось это без особых проблем, а вот медвежонок раз от раза скатывался вниз, практически до самого подножия горы.

Его мама все время беспокойно ходила по краю оврага.

Однако в результате все закончилось хеппи-эндом – упорный медвежонок собрал волю в кулак и преодолел гору. Воссоединившись, медведица и медвежонок убежали прочь.

Пользователи в гневе написали, что именно жужжание беспилотника сбило медвежонка с толку и заставило нервничать, из-за чего он и скатывался каждый раз вниз по склону. Некоторые даже заявили, что обессилевший малыш может погибнуть.




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