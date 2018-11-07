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К легендарному маршу готова: в Москве пройдет военный парад

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Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, пройдет сегодня на главной площади российской столицы.

В исторической реконструкции на Красной площади примут участие около 5 тысяч человек. По брусчатке проедет около 35 единиц исторической военной техники, в том числе танки Т-34, Т-60, самоходные установки СУ-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", бронеавтомобили и мотоциклы.

Наблюдать за тождественным маршем с трибун будут около 7 тысяч человек. Среди приглашенных - ветераны Великой Отечественной войны, участники парада 1941 года и парада Победы 1945 года.

По окончании торжественного марша на Красной площади развернется музей под открытым небом, где все желающие смогут увидеть историческую боевую технику.




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