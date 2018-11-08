Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии

В результате инцидента погибли 11 человек, а также полицейский и предполагаемый преступник.

В ходе стрельбы в баре Borderline города Таузанд-Окс на юге Калифорнии погибли 11 человек, многие получили ранения.

Неизвестный мужчина вошёл в заведение поздно вечером и открыл огонь из короткоствольного оружия, а также бросил несколько дымовых шашек. Бар был переполнен, поскольку там проходила студенческая вечеринка.

Прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелявшего, а один из офицеров получил ранение, несовместимое с жизнью.

Неизвестный расстрелял не менее 10 студентов в калифорнийском баре >>>

Смотрите на видео, что происходит на месте стрельбы.