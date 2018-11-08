Появилось видео с места стрельбы в баре в Калифорнии

В ходе стрельбы в баре Borderline города Таузанд-Окс на юге Калифорнии погибли 11 человек, многие получили ранения.
Неизвестный мужчина вошёл в заведение поздно вечером и открыл огонь из короткоствольного оружия, а также бросил несколько дымовых шашек. Бар был переполнен, поскольку там проходила студенческая вечеринка.
Прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелявшего, а один из офицеров получил ранение, несовместимое с жизнью.
Неизвестный расстрелял не менее 10 студентов в калифорнийском баре >>>
Смотрите на видео, что происходит на месте стрельбы.