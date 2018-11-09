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Выпрыгнул из штанов – конфуз индийского политика попал на видео

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© liveleak / NewsFlare

Выступление политика Умара Сиддика, общавшегося с потенциальными избирателями в городе Джаспур, получило необычный поворот и рассмешило присутствующих до слез.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Политик Умар Сиддик в индийском городе Джаспур штата Уттаракханд лишился брюк во время своего пламенного выступления перед гражданами.

Об этом сообщает портал LiveLeak.

Мужчина даже не сразу понял, что произошел конфуз, однако когда сообразил, то не стал паниковать и ретироваться от посторонних глаз, а с улыбкой быстро поправил потерявший предмет гардероба, попросив помощника подержать микрофон, и затем продолжил свой спич.

Инцидент произошел 30 октября и был запечатлен многими местными жителями.




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