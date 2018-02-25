Масленица в Ташкенте и триумф российской фигуристки: самые яркие фото недели

Подборка лучший фотографий — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые впечатляющие, трогательные и красивые фотографии из мира культуры, спорта и природы за прошедшую неделю
Подборка лучший фотографий — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Героями клипа группы Kuk Choy стали легендарная узбекская теннисистка Ирода Туляганова, лучший боксер 2016 года по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Хасанбой Дусматов и другие выдающиеся спортсмены республики
Необычайное мастерство продемонстрировал украинский пилот Александр Акопов, сумев посадить поврежденный пассажирский авиалайнер в аэропорту Ататюрка в Турции. Смотрите на видео кадры аварийной посадки
В Бишкеке случился пожар в интернет-клубе на пересечении улиц Горького и Тыныстанова, сообщает Sputnik Кыргызстан
Жительница города Берн в штате Техас Кэтрин Рикман научила свою собаку ездить верхом на лошади. Смотрите на видео, как лабрадор катается на коне
Стороны прорабатывают вопрос об открытии совместного торгового дома в Тбилиси
В Денауском районе Сурхандарьинской области был задержан местный житель, у которого были изъято 4,6 грамма марихуаны, которые он приобрел у помощника имама местной мечети 1989 года рождения
Стороны обсудили пакет двусторонних документов, планируемых к подписанию в ходе намечающегося на март 2018 года государственного визита президента Узбекистана
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.