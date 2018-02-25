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Фото недели

Масленица в Ташкенте и триумф российской фигуристки: самые яркие фото недели

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© Sputnik/ Evgeniy Odinokov
Участницы открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве.

Самые впечатляющие, трогательные и красивые фотографии из мира культуры, спорта и природы за прошедшую неделю

Подборка лучший фотографий — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
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