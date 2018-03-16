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Фото недели: Мирзиёев в Астане, Меркель 4.0 и цветущая сакура

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© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции "Аккем" для организации досрочного голосования на выборах президента РФ в Республике Алтай.

В Астане провели торжественное открытие Года Узбекистана в Казахстане, Ангела Меркель в не менее торжественной обстановке в четвертый раз получила назначение на пост канцлера Германии, а японцы тем временем радуются цветению сакуры.

Эти и другие интересные события уходящей недели вы можете увидеть в нашей фотоленте.

Теги:
Германия, Япония, Казахстан, Узбекистан



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