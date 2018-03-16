Фото недели: Мирзиёев в Астане, Меркель 4.0 и цветущая сакура

Эти и другие интересные события уходящей недели вы можете увидеть в нашей фотоленте.
В Астане провели торжественное открытие Года Узбекистана в Казахстане, Ангела Меркель в не менее торжественной обстановке в четвертый раз получила назначение на пост канцлера Германии, а японцы тем временем радуются цветению сакуры.
Эти и другие интересные события уходящей недели вы можете увидеть в нашей фотоленте.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте
Самые впечатляющие, трогательные и красивые фотографии из мира культуры, спорта и природы за прошедшую неделю
Героями клипа группы Kuk Choy стали легендарная узбекская теннисистка Ирода Туляганова, лучший боксер 2016 года по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Хасанбой Дусматов и другие выдающиеся спортсмены республики
Необычайное мастерство продемонстрировал украинский пилот Александр Акопов, сумев посадить поврежденный пассажирский авиалайнер в аэропорту Ататюрка в Турции. Смотрите на видео кадры аварийной посадки
Чаще всего покупателями красивых автономеров становятся автолюбители из Ташкента и Ташкентской области
Трехлетний ребенок случайно поджег колыбель, в которой спала его сестренка
В памятке рассказывается, как заключить договор, зарегистрировать гостей из-за рубежа, а также какие налоги должен заплатить собственник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
В Таджикистане расширили список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В обновленном варианте лидер запрещенной Партии исламского возрождения с семьей.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
В Мировом институте перевода Библии в Стокгольме найден уникальный перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.
Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.
Государственный обвинитель потребовал приговорить сына бывшего президента страны, экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского к 6,5 годам тюрьмы.
Генерал-лейтенант разведки в отставке рассказал, что скандальное покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля не похоже на работу спецслужб.
Президент Южной Осетии и олимпийские чемпионы Артур Таймазов и Алан Хугаев встретились со студентами Юго-Осетинского государственного университета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
В Таджикистане расширили список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В обновленном варианте лидер запрещенной Партии исламского возрождения с семьей.