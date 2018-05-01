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Фото недели

Рождение принца, встреча глав двух Корей и робот "Деревянка" - фото недели

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© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Франции Эммануэль Макрон целует руку Мелании Трамп во время визита в Вашингтон, США

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.




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