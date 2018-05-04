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Эрдоган в Узбекистане, конкурс красоты и Путин с Инфантино — фото недели

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  • Участники первомайской демонстрации в Симферополе
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Эрдоган
  • Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России
  • Участник экстремальной гонки с препятствиями Bison Race под Минском, Белоруссия
  • Во время беспорядков, возникших во время первомайской демонстрации в Париже
  • Участники всероссийской акции Георгиевская ленточка у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном
  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми предприятиями легкой промышленности
  • Военная техника на линии соприкосновения сирийской арабской армии с группировкой ИГ (террористическая организация, запрещена в России) неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
  • Участники велосипедной гонки Titan Desert 2018 в Марокко
  • В столице Узбекистана в честь предстоящего Дня памяти и почестей состоялась очередная патриотическая акция
  • Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир
  • Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Москве
  • Участники Кубка России по рафтингу Интерралли Белая 2018 во время прохождения трассы в Республике Адыгея
© Sputnik / Pavel Lvov
Участницы фестиваля "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области.

Президент Турции посетил республику, в России выбрали самую красивую девушку, а лидер РФ встретился с главой FIFA — эти и другие события смотрите в итоговой фотоподборке за неделю.

Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.

Теги:
FIFA-2018, Конкурс, Узбекистан, Россия, Политика



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