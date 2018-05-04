Эрдоган в Узбекистане, конкурс красоты и Путин с Инфантино — фото недели

Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Президент Турции посетил республику, в России выбрали самую красивую девушку, а лидер РФ встретился с главой FIFA — эти и другие события смотрите в итоговой фотоподборке за неделю.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Как в Узбекистане встретили Навруз, а также какие праздничные и не очень события произошли в мире, смотрите в подборке Sputnik Узбекистан
В Астане провели торжественное открытие Года Узбекистана в Казахстане, Ангела Меркель в не менее торжественной обстановке в четвертый раз получила назначение на пост канцлера Германии, а японцы тем временем радуются цветению сакуры.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте
Высокий гость из Турции посетил Узбекистан, глава государства побывал в Наманганской области, сотовые операторы оказались в центре нескольких инцидентов, - об этих и других новостях недели читайте в традиционном пятничном обзоре Sputnik Узбекистан.
В начале мая состоялись выездное заседание коллегии национального агентства и семинар, посвященный итогам работы.
Главной темой переговоров стало дальнейшее развитием взаимодействия между странами и выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.
В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.
Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.
Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.