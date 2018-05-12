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Путин снова президент, "Бессмертный полк" в Ташкенте и сожженный флаг США

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Салют в честь 73 годовщины Победы во Второй мировой войне

Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.




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