Путин снова президент, "Бессмертный полк" в Ташкенте и сожженный флаг США

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Президент Турции посетил республику, в России выбрали самую красивую девушку, а лидер РФ встретился с главой FIFA — эти и другие события смотрите в итоговой фотоподборке за неделю.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Как в Узбекистане встретили Навруз, а также какие праздничные и не очень события произошли в мире, смотрите в подборке Sputnik Узбекистан
В Астане провели торжественное открытие Года Узбекистана в Казахстане, Ангела Меркель в не менее торжественной обстановке в четвертый раз получила назначение на пост канцлера Германии, а японцы тем временем радуются цветению сакуры.
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В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко
За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.
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Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.
Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.
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Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.
Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".
Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.
В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.
В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко