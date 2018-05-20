Встреча Мирзиёева и Трампа, открытие Крымского моста и свадьба принца Гарри

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил исторический визит в США, глава России официально открыл автодорожную часть Крымского моста, а принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке.
Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Президент Турции посетил республику, в России выбрали самую красивую девушку, а лидер РФ встретился с главой FIFA — эти и другие события смотрите в итоговой фотоподборке за неделю.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Как в Узбекистане встретили Навруз, а также какие праздничные и не очень события произошли в мире, смотрите в подборке Sputnik Узбекистан
С 15 по 19 мая в Узбекистане проходили Дни челябинской области.
Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2017 году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз.
Ранее Мирзиёев освободил книжные магазины и издательства от уплаты единого налогового платежа до 1 января 2020 года.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.
Сухумские депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутках – этого требуют бастующие водители.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.
Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат