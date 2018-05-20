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Встреча Мирзиёева и Трампа, открытие Крымского моста и свадьба принца Гарри

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© Sputnik / Sergey Pivovarov
Участники парада "детских войск" в Ростове-на-Дону, который прошел в рамках праздничных мероприятий "Спасибо деду за Победу" по чествованию ветеранов ВОВ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил исторический визит в США, глава России официально открыл автодорожную часть Крымского моста, а принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке.

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.




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