Шойгу в Узбекистане, Последний звонок в школах и извержение вулкана на Гавайях

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Узбекистан с официальным визитом, российские школьники отпраздновали Последний звонок, а на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.
Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил исторический визит в США, глава России официально открыл автодорожную часть Крымского моста, а принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Президент Турции посетил республику, в России выбрали самую красивую девушку, а лидер РФ встретился с главой FIFA — эти и другие события смотрите в итоговой фотоподборке за неделю.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Дополнительные рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Инспектор дорожно-патрульной службы пытался остановить водителя за разговор по телефону, но он не подчинился.
Сотрудники исполкома под руководством полицейского производили снос незаконно установленных палаток, однако продавцы были против и стали толкать правоохранителя, после чего скрылись с места.
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О том, почему кинодокументалистка из Москвы решила снять фильм про cборную Абхазии по футболу и что привлекает ее в республике, читайте в материале Sputnik.
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Ключевой задачей стран Балтии перед саммитом НАТО является обеспечение постоянного внимания альянса к региону, заявил министр обороны Литвы.
В Молдове водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обяжут работать на кладбище или в морге.
Удачная хакерская атака может оставить Эстонию без половины оцифрованных данных, имеющих важное государственное значение, показала проверка.
Президент Республики Сербской посетит Цхинвал в августе – Милорад Додик приедет на 10-летие признания Южной Осетии.
Стало известно, сколько потратит правительство Казахстана на поддержку этнических казахов, проживающих за рубежом.
В Кыргызстане депутаты возмутились дороговизной мебели, приобретенной в рамках реконструкции Государственного исторического музея.
В Таджикистане уровень среднемесячной заработной платы на начало апреля текущего года вырос на 10,5% - чей труд ценится больше всего?