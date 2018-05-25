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Шойгу в Узбекистане, Последний звонок в школах и извержение вулкана на Гавайях

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© Sputnik / Asatur Yesayants
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Узбекистан с официальным визитом, российские школьники отпраздновали Последний звонок, а на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.




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