День защиты детей, щенок акита-ину и возвращение мяча ЧМ-2018 на Землю

Чем еще запомнилась уходящая неделе, смотрите в нашей фотоленте.
В Ташкенте отпраздновали День защиты детей, ребятишки поучаствовали в мастер-классах, турнирах и конкурсах. Российская фигуристка Алина Загитова получила в подарок от делегации Японии щенка акита-ину, а мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернулся из космоса на Землю.
Чем еще запомнилась уходящая неделе, смотрите в нашей фотоленте.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Узбекистан с официальным визитом, российские школьники отпраздновали Последний звонок, а на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил исторический визит в США, глава России официально открыл автодорожную часть Крымского моста, а принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Президент Турции посетил республику, в России выбрали самую красивую девушку, а лидер РФ встретился с главой FIFA — эти и другие события смотрите в итоговой фотоподборке за неделю.
С начала 2018 года из-за обнаружения вредных организмов был предотвращен ввоз более 70 тысяч тонн сельхозпродукции, запрещено ввозить в республику картофель из Голландии, Казахстана и Пакистана.
Столичный футбольный стадион "Бунёдкор" получил новое название — "Миллий".
Разработчики сервиса для обработки фотографий Vinci тестируют сервис CheckYou, в котором пользователи могут публиковать "истории" с комментариями, фильтрами и чатами.
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Азербайджан стал лучшим по качеству дорог среди стран СНГ. Об этом свидетельствует отчет Всемирного экономического форума.
Пропавшую 82-летнюю пенсионерку нашли спустя трое суток в лесу в Минской области – женщина вышла из дома в магазин и заблудилась.
В 2018 году в Абхазии школу заканчивают 1889 выпускников. Из них лишь двое претендуют на серебряную медаль. О том, почему медалистов становится меньше, выяснил Sputnik.
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По предварительным итогам второго тура выборов мэра Кишинева (на момент подсчета 100%) победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе.
Евродепутат предрек крах эстонского правительства из-за резкого повышения акцизов на алкоголь в республике.
В Южной Осетии неизвестный проник на территорию рыбного фермерского хозяйства и выпустил находившуюся в бассейне форель в реку.
Число жертв менингита в Казахстане растет – в результате вспышки опасного заболевания уже скончались 12 человек.
Архитекторы представили проект самого высокого здания в Бишкеке, которое расположится в южной части кыргызстанской столицы.
Более 20 торговых точек сгорели в Душанбе на территории рынка "Султони Кабир" – огонь бушевал на площади свыше тысячи квадратных метров.