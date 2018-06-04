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День защиты детей, щенок акита-ину и возвращение мяча ЧМ-2018 на Землю

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© Sputnik / TASS/Pool/Valeriy Sharifulin
Встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошла в Пхеньяне 31 мая, заранее о ней не сообщалось. Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку со словами: "Я надеюсь, вам понравится русское искусство" и пригласил главу Северной Кореи в Россию.

В Ташкенте отпраздновали День защиты детей, ребятишки поучаствовали в мастер-классах, турнирах и конкурсах. Российская фигуристка Алина Загитова получила в подарок от делегации Японии щенка акита-ину, а мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернулся из космоса на Землю.

Чем еще запомнилась уходящая неделе, смотрите в нашей фотоленте.




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