Аквафест в Хабаровске, праздник во время песчаной бури и рысенок из Приморья

Эти и другие события уходящей недели вы можете увидеть в нашей фотоленте.
Хабаровчане отпраздновали открытие летнего сезона, узбекские артисты, несмотря на капризы погоды, провели концерт на берегу Аральского моря, а в Приморском зоопарке подрастает рысенок.
Эти и другие события уходящей недели вы можете увидеть в нашей фотоленте.
В Ташкенте отпраздновали День защиты детей, ребятишки поучаствовали в мастер-классах, турнирах и конкурсах. Российская фигуристка Алина Загитова получила в подарок от делегации Японии щенка акита-ину, а мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернулся из космоса на Землю.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Узбекистан с официальным визитом, российские школьники отпраздновали Последний звонок, а на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил исторический визит в США, глава России официально открыл автодорожную часть Крымского моста, а принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Такое решение приняли участники в итоге Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана как путь к диалогу между народами и странами".
Узбекистанцы меняют паспорта старого образца на новые, мусульмане могут оплатить вакф и закят через интернет, а в Намангане собираются производить мотоциклы.
Президент НОК поприветствовал подписчиков на двух языках и выразил надежду на то, что совместными усилиями отечественный спорт выйдет на новый уровень.
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.
Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.
В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.
Нефтчалинский автозавод назвал сроки начала продаж авто азербайджанской сборки марки "Khazar" и цены на них.
Сотрудник милиции спас ребенка, который чуть не угодил под колеса автомобиля, успев перехватить его в самый последний момент.
О своей первой фотовыставке "Книга путешествий", которая открылась в Сухуме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал популярный певец Александр Шоуа.
При множестве свидетелей перед зданием суда в Севане идут разборки из-за убийства брата "вора в законе".
С 16 по 18 июня в Ригу приезжает Его Святейшество Далай-Лама XIV по приглашению российских буддистов.
Литва намерена попросить у Евросоюза около полумиллиарда евро на улучшение дорог для облегчения передвижения военной техники НАТО.
Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.
Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.
Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.
Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.
В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.