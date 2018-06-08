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Аквафест в Хабаровске, праздник во время песчаной бури и рысенок из Приморья

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© AP Photo / Ashwini Bhatia
Духовный лидер Далай-лама зажимает нос монаха во время встречи с тибетской молодежью в Дхармсале, Индия.

Хабаровчане отпраздновали открытие летнего сезона, узбекские артисты, несмотря на капризы погоды, провели концерт на берегу Аральского моря, а в Приморском зоопарке подрастает рысенок.

Эти и другие события уходящей недели вы можете увидеть в нашей фотоленте.




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