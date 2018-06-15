Яркие кадры недели: поездка Мирзиёева в Москву и зрелищный старт ЧМ

Как проходила церемония открытия чемпионата мира по футболу, визит Минобороны Кыргызстана в Узбекистан и премьера фильма "Восемь друзей Оушена" — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Открытие чемпионата мира, подписание соглашения между США и Северной Кореей, а также совместные учения военнослужащих Узбекистана и России на этой неделе смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Как проходила церемония открытия чемпионата мира по футболу, визит Минобороны Кыргызстана в Узбекистан и премьера фильма "Восемь друзей Оушена" — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Хабаровчане отпраздновали открытие летнего сезона, узбекские артисты, несмотря на капризы погоды, провели концерт на берегу Аральского моря, а в Приморском зоопарке подрастает рысенок.
В Ташкенте отпраздновали День защиты детей, ребятишки поучаствовали в мастер-классах, турнирах и конкурсах. Российская фигуристка Алина Загитова получила в подарок от делегации Японии щенка акита-ину, а мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернулся из космоса на Землю.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Узбекистан с официальным визитом, российские школьники отпраздновали Последний звонок, а на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил исторический визит в США, глава России официально открыл автодорожную часть Крымского моста, а принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке.
Гафур-Арсланбек Рахимов, известный также под прозвищем Черный Гафур, обвиняется в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подделке документов.
В будущем центре будут располагаться библиотека и музей.
В рамках торжественного заседания ученого совета ему вручили диплом и наградную ленту.
Древнее захоронение бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области Казахстана – могиле, предположительно, более 2,5 тысяч лет.
Организаторы Третьих Всемирных игр кочевников представили зрелищный проморолик состязаний, которые пройдут в сентябре на Иссык-Куле.
Посол России в Душанбе рассказал, сколько мест выделено в российских вузах для студентов из Таджикистана.
Столица Азербайджана впервые примет Всемирный саммит по аэронавигации, который пройдет в 2020 году.
Банковские карты могут не обслуживаться в Беларуси ночью 16 июня – проблемы обусловлены технологическими работами на оборудовании процессингового центра.
Карту для литературной экскурсии по Гагре представили в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
В отношениях Армении с Россией нет проблем - они развиваются динамичнее, чем принято считать, заявил премьер страны Никол Пашинян.
Продолжающаяся в Латвии жара нанесла ущерб многим культурам, в некоторых случаях уничтожив до половины ожидаемого урожая.
Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что правительством Саулюса Сквернялиса может "руководить" российская госкорпорация "Росатом".
Директор лицея-интерната в Кишиневе попалась на воровстве бюджетных денег с помощью зарплатных банковских карт.
Болельщик сборной России из Таллинна поделился со Sputnik Эстония своими впечатлениями от первого дня крупнейшего спортивного события года.
Горная база отдыха в селе Кевселт Дзауского района Южной Осетии открыла летний сезон. Она приняла первый поток отдыхающих, на очереди – учащиеся гимназии "Альбион".
Древнее захоронение бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области Казахстана – могиле, предположительно, более 2,5 тысяч лет.
Организаторы Третьих Всемирных игр кочевников представили зрелищный проморолик состязаний, которые пройдут в сентябре на Иссык-Куле.
Посол России в Душанбе рассказал, сколько мест выделено в российских вузах для студентов из Таджикистана.