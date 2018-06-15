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Яркие кадры недели: поездка Мирзиёева в Москву и зрелищный старт ЧМ

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  • Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники
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© Sputnik / Alexander Vilf
Певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина выступают на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники".

Открытие чемпионата мира, подписание соглашения между США и Северной Кореей, а также совместные учения военнослужащих Узбекистана и России на этой неделе смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.

Как проходила церемония открытия чемпионата мира по футболу, визит Минобороны Кыргызстана в Узбекистан и премьера фильма "Восемь друзей Оушена" — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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